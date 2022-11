Accademia Nazionale Eleatica, masterclass di tromba e concerto con la trombettista Lucienne Renaudin Vary

È in programma dal 3 al 5 dicembre la Masterclass di alto perfezionamento di tromba organizzata dall‘Accademia Nazionale Eleatica.

Appuntamento il 3 e 4 dicembre a Caprioli

La Masterclass, si svolgerà a Caprioli (Palinuro) presso il Villaggio degli Olivi nei giorni 3 e 4 dicembre dalle ore 09:30-12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, sarà un corso di studio intensivo individuale e collettivo a cura della famosa trombettista francese.

In occasione della Masterclass di Lucienne Renaudin Vary, Bach, principale produttore al mondo di ottoni, è al fianco di trombettisti e musicisti appassionati con un allestimento in cui sarà possibile vedere e toccare con mano i nuovi prodotti e interagire direttamente con gli esperti della casa costruttrice.

Ecco chi può partecipare alla masterclass

Possono partecipare alla Masterclass studenti, laureati e/o laureandi, diplomati e/o diplomandi, di qualsiasi nazionalità e limiti di età.

L’accademia fornirà direttamente un pianista accompagnatore e un interprete di lingua francese.

L’evento cade a ridosso del ponte dell’immacolata per favorire spostamenti e libertà da impegni lavorativi.

Grande attesa anche per la serata di Gala in onore di Lucienne Renaudin Vary che si esibirà, per la prima volta in Italia, presso il Cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, il concerto sarà eseguito da la Wind Orchestra dell’accademia, diretta da Giuseppe Navarra.

La carriera di Lucienne Renaudin Vary

Lucienne Renaudin Vary ha iniziato a suonare la tromba alla Scuola Nazionale di Musica di Le Mans nel 2007 nella classe di Philippe Lafitte. Allo stesso tempo, ha iniziato il jazz nel 2009 nella classe di Santiago Quintans, nello stesso stabilimento.

La sua formazione continuerà al CNSM di Parigi, dove entra nel corso di tromba di Clément Garrec nel 2014, e, dal 2017, nel corso di “jazz e musica improvvisata”.

Nell’anno 2016 ha firmato un contratto con la Warner Classics per un album solista; “The Voice of the trumpet” è stato registrato nell’estate 2016 con l’ Orchestre national de Lille e pubblicato inottobre 2017.

Nel 2019 ha pubblicato un secondo disco Mademoiselle a New York , registrato allo Studio Angel di Londra con la BBC Concert Orchestra e l’arrangiatore americano Bill Elliott.

Nel 2021 ha pubblicato un terzo disco Piazzolla Stories , registrato con l’ Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sotto la direzione di Sascha Goetzel , con la partecipazione del fisarmonicista Richard Galliano e del chitarrista Thibaut Garcia. .