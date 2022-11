Violenta lite per una bicicletta, arrestato un 27enne per lesioni aggravate

Violenza tra stranieri. In manette finisce un giovane. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre scorso. Il personale della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, ha tratto in arresto B.B. 27 anni. Si tratta di un uomo di nazionalità straniera che aveva innescato una violenta lite con un altro straniero, di origine indiana. I fatti sono avvenuti nel centro della città.

Violenta lite in centro città: i fatti

Stando alle risultanze delle forze dell’ordine, i due avevano iniziato una disputa sulla proprietà di una bicicletta. La situazione era degenerata tanto che il 27enne aveva cominciato a colpire ripetutamente e in varie parti del corpo e del volto l’altra persona.

I soccorsi

Per fortuna quest’ultima non ha riportato serie ferite. Sottoposto a cure mediche i sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dodici giorni. Per B.B. è scattato l’arresto in flagranza dopo l’intervento dei poliziotti. Dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate.

Continuano le attività degli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia tese a garantire il rispetto della pubblica sicurezza nel proprio territorio di competenza. Gli agenti hanno intensificato i controlli per reprimere fenomeni di violenza ma anche altre forme di reati, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti.