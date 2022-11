Come montare le catene da neve? Consigli, pericoli e alternative per farlo senza problemi

Arriva l’inverno, iniziamo ad attrezzarci. Questo non significa soltanto tirar fuori maglioni e cappotti, ma anche preparare la propria auto. Monta gli pneumatici giusti e porta sempre con te le catene da neve. Su alcune strada è obbligatorio anche averle nel proprio equipaggiamento.

Cosa sono le catene da neve

Le catene da neve sono dispositivi da montare sulle ruote di un’auto per aumentare la trazione su superfici ghiacciate o innevate. Le catene da neve devono essere montate con cura seguendo le istruzioni del produttore, altrimenti potrebbero causare danni all’auto o alle persone.

Inoltre ricorda che bisogna montare le catene da neve soltanto se necessario. Mai usarle su superfici asciutte o bagnate, in quanto potrebbero causare slittamenti. Inoltre le catene da neve non dovrebbero essere utilizzate su auto sportive o con pneumatici speciali, poiché potrebbero danneggiarli. Se non si è sicuri di come montare le catene da neve, è meglio chiedere l’aiuto di un meccanico.

Intanto proviamo a fornirti qualche consiglio utile.

Quando bisogna montare le catene da neve?

Bisogna montare le catene da neve quando le condizioni meteorologiche lo richiedono, solitamente su neve o ghiaccio. Le catene devono essere montate seguendo attentamente le istruzioni del produttore e, se possibile, chiedendo l’aiuto di un meccanico.

I nostri consigli

Prima di tutto, è importante scegliere il tipo di catena da neve adatto alle proprie esigenze. A seconda del modello di automobile e delle dimensioni delle ruote, infatti, potrebbe essere necessario acquistare un tipo specifico di catena. Una volta che avrete le catene da neve giuste, dovrete montarle seguendo attentamente le istruzioni.

Apri la confezione, sgravoglia le maglie e stendi la catena completamente a terra.

Fai scivolare il cavo flessibile (solitamente è colorato) sotto la ruota, da destra verso sinistra.

Solleva i cavi d’acciaio fino a collegare i due connettori.

Ora aggancia il gancio piatto esterno all’ultima maglia della catena.

A questo punto dovrai fai passare la catena rossa all’interno degli scivoli. Stringi il più possibile mettendo in tensione il tirante. A questo punto collegalo ad una maglia della catena laterale.

Ora non devi far altro che spingere il cavo flessibile nella ruota, assicurandoti che resti sul battistrada.

Le alternative

Montare le catene da neve non è l’unica soluzione per affrontare le strade innevate. Se non sei sicuro di volerle usare o se non sei abituato a montarle, puoi sempre optare per altre soluzioni come gli pneumatici invernali o le gomme termiche.

Gli pneumatici invernali sono realizzati in modo da offrire una migliore aderenza sulla neve e sulla ghiaccio, mentre le gomme termiche sono meno efficaci ma più semplici da montare. In ogni caso, è sempre importante consultare il proprio meccanico di fiducia per scegliere la soluzione migliore per la propria automobile.

I pericoli delle catene da neve

Le catene da neve possono essere pericolose se non le sai montare correttamente. Se la catena si allenta o si spezza, infatti, può causare gravi danni all’auto o, peggio ancora, ferire chi viene a contatto con essa. Per evitare incidenti, quindi, è sempre importante seguire attentamente le istruzioni per il montaggio e verificare che le catene siano ben fissate prima di mettersi in marcia.