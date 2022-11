Agropoli, convocato consiglio comunale. Pesce: «urgenza non dovuta a eventi alluvionali ma solo a variazioni di bilancio»

Consiglio comunale convocato d’urgenza ad Agropoli, ma non per affrontare la questione alluvione che ha colpito il territorio, bensì per questioni di bilancio. A sollevare la questione è il consigliere comunale del gruppo Liberi e Forti, Raffaele Pesce. L’assise è convocata per mercoledì 30 dicembre alle ore 18:00.

«Quando giovedì sera il Presidente del Consiglio comunale mi ha contattato per informarmi di una riunione di capigruppo, fissata all’indomani, davo per scontato che l’argomento della stessa e della successiva seduta del consiglio, urgente, fossero gli eventi alluvionali patiti dalla città – esordisce Pesce – Mi sbagliavo: nel corso della riunione ho appurato che all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, fissato per mercoledì 30 alle 18.00 l’ ammistrazione avesse posto soltanto variazioni di bilancio».

Gli argomenti

Il Consiglio comunale di Agropoli permetterà comunque di affrontare alcune questioni legate anche all’emergenza maltempo e in particolare al rischio idrogeologico.

«Sono riuscito a protocollare alcune delle mozioni ed interrogazioni sulle quali stavo lavorando», sottolinea infatti Pesce.

Tra queste quella per l’approvazione di un piano strategico di manutenzione – rischio idrogeologico e un’altra sulla gestione della posidonia. Non mancheranno le interrogazioni. Ben cinque quelle presentate dal consigliere di opposizione. L’esecutivo dovrà dare chiarimenti sul canile comunale, sul regolamento per l’irrogazione di sanzioni, sulla casa di comunità, sulla cabina di regia per il Pnrr e sul centro visite Trentova Tresino.