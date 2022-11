Basket: Agropoli sconfitta dal fanalino di coda Gevi Napoli

Sconfitta amara per la Polisportiva Basket Agropoli contro il fanalino di coda Gevi Napoli Academy.

Cade a sorpresa tra le mura di casa la squadra di mister Di Concilio contro l’ultima della classe con il punteggio finale di 61-70.

Agropoli sconfitta dalla Gevi Napoli Accademy

La gara comincia subito in salita per la squadra dei delfini che chiudono il primo quarto con un parziale di 3-22. La squadra di casa prova a riprendere in mano le redini della partita però senza risultato; la squadra ospite sembra averne di più e mantiene le distanze fino alla fine del secondo quarto, lasciando le distanze quasi invariate.

La reazione

Nella ripresa l’Agropoli reagisce di carattere e orgoglio, trascinata dal suo capitano Palma, che le prova tutte sia dal perimetro che in penetrazione, portando la squadra di casa a poche lunghezze dagli ospiti.

Nell’ultimo quarto la partita diventa equilibrata e si arriva ad un minimo svantaggio di 3 punti. Ma quando sembra che la rimonta sia cosa fatta, arriva il nuovo allungo degli ospiti che fissano il risultato sul 61-70 finale.

Per la squadra di patron Russo arriva una sconfitta inaspettata che rispedisce la Polisportiva Basket Agropoli nelle zone basse della classifica.