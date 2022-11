Accadde oggi, almanacco del 24 novembre. Nel 1991 moriva Freddie Mercury

Almanacco del 24 novembre. Vediamo insieme gli avvenimenti del giorno.

Accadde oggi, qualche giorno fa

1922 – Il popolare scrittore e membro dell’Irish Republican Army, Robert Erskine Childers, viene giustiziato da un gruppo di fuoco dell’Irish Free State per porto abusivo di un revolver

1951 – L’opera di Broadway, Gigi , debutta con protagonista la poco nota attrice Audrey Hepburn (la commedia andrà in scena per sei mesi e porterà al debutto cinematografico della Hepburn, nel film Vacanze romane)

1963 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson conferma che gli Stati Uniti intendono continuare ad appoggiare il Vietnam del Sud sia militarmente che economicamente

1974 – Viene scoperto l’australopithecus afarensis “Lucy” da parte del paleontologo americano Don Johanson

1991 – Muore Freddie Mercury

1993 – Nel Regno Unito, gli undicenni Robert Thompson e Jon Venables vengono condannati per l’omicidio di James Bulger

2001 – Precipita un Avro RJ100 della Crossair su una collina vicino a Zurigo, uccidendo 24 persone, tra cui un gran numero di personaggi famosi.

2009 – Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, viene rapita a Milano e viene data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco

Santi del 24 novembre

Santa Flora di Cordova (Martire)

San Crisogono di Aquileia (Vescovo e Martire)

Sant’Andrea Dung Lac e Compagni (Martiri)

San Flaviano di Ricina (Vescovo e Martire)

San Protasio (Vescovo di Milano)

Sant’Enfleda (Regina di Bernicia, Badessa)

Santa Firmina (o Fermina) di Amelia (Martire)

Significato del nome Floriana

deriva dal latino “flos-floris”, “fiore”, questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta Italia, anche nella variante di Flora, che era il nome della dea italica della primavera, popolare fra le genti sabine. Il significato augurale e i molti santi che ne hanno sostenuto l’espansione, l’hanno reso comune sino ai giorni nostri.

Proverbio del 24 novembre

Novembre gelato, addio seminato

Aforisma del 24 novembre

Anche le minime occasioni di piacere che possono capitarmi, io le afferro. (M. de Montaigne)

Celebrità nate il 24 novembre

1826 – Carlo Collodi È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

1973 – Paola Cortellesi La voce, che Mina indica tra le più belle d’Italia, è la sua arma segreta, che le permette di brillare nella recitazione, nell’imitazione comica e nel canto. Nata a Roma.

1978 – Vanessa Incontrada: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona, in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come indossatrice, che la porta a trasferirsi a Milano (il padre di Vanessa è italiano e la madre spagnola).

1864 – Henri de Toulouse-Lautrec: Nato ad Albi, in Francia, e morto a Saint-André-du-Bois nel 1901, è stato uno degli artisti postimpressionisti più importanti dell’Ottocento. Nelle sue opere dipingeva molti particolari e dettagli della vita bohémien, nella Parigi di fine secolo. Celebri le rappresentazioni dei bordelli parigini che egli stesso frequentava.

Scomparsi il 24 novembre

1991 – Freddie Mercury: Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Registrato all’anagrafe come Farrokh Bulsara, nacque a Stone Town (la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania).