Una scuola moderna e sicura. Grazie ai fondi Pnrr a Vallo Scalo nasce il Polo dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia della frazione Vallo Scalo, nel comune di Castelnuovo Cilento, sarà trasformata in un vero e proprio Polo dell’Infanzia, finanziato, per un importo pari a poco più di un milione di euro, con fondi del PNRR del Ministero dell’Istruzione.

Un Polo dell’Infanzia a Vallo Scalo: il progetto

Esulta l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Eros Lamaida, che così potrà garantire ai cittadini una scuola più ampia e rispettosa di tutte le normative di sicurezza vigenti.

Lamaida ha spiegato che l’Ente ha risposto all’avviso per poter effettuare le opportune valutazioni di sicurezza sulla Scuola Primaria “Ilaria Alpi” situata sempre nella frazione di Vallo Scalo.

Una volta completate tutte le procedure il comune di Castelnuovo Cilento potrà dare il via a delle opere che garantiranno un nuovo servizio e un Polo dell’Infanzia moderno ed efficiente ai bambini del comprensorio.

Il commento

Lamaida ha ringraziato tutti i tecnici che hanno lavorato per far sì che anche Castelnuovo potesse beneficiare del finanziamento. “La scuola è il primo dovere di un sindaco e di un’amministrazione e, per garantire degli spazi scolastici sempre più sicuri, abbiamo partecipato anche all’Avviso Pubblico, per i comuni, che prevede dei finanziamenti da investire per la valutazione della sicurezza scolastica” ha fatto sapere il primo cittadino.