Strategia di sviluppo locale- agricoltura e sviluppo rurale: domani un incontro ad Altavilla Silentina

Ad Altavilla Silentina è in programma per domani, 24 novembre, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Piazza San Giustino, l’incontro denominato “Una nuova strategia di sviluppo locale – Agricoltura e Sviluppo Rurale. La voce delle comunità locali verso Europa 21-27”,’promosso dal GAL Cilento Regeneratio.

Dopo i saluti del sindaco di Altavilla, Francesco Cembalo e quelli di Giuseppe Scorza, membro del Consiglio di Amministrazione del GAL, seguiranno gli interventi del coordinatore del GAL, Luca Cerretani e del progettista della Strategia di Sviluppo Locale 14-20 “I borghi della dieta mediterranea”, Claudio Aprea. Le conclusioni saranno a cura del presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco. L’incontro sarà aperto a tutti.

Da diverse settimane il GAL Cilento Regeneratio sta promuovendo questi incontri nei diversi territori di riferimento per fare luce sulla nuova programmazione europea 2021/2027 e sulle priorità intercettate dalla Regione Campania in materia di Sviluppo Rurale e in aderenza con i principi stabiliti dal PNRR e dalla transizione ecologica.

“Si tratta di un percorso mirato ad informare sugli indirizzi strategici relativi alla nuova programmazione europea 2021-2027 e alla Politica agricola comunitaria” ha affermato De Marco.