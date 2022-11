Oroscopo Branko di domani, 23 novembre. Lo zodiaco premia Vergine, Sagittario e Gemelli

Amici, affezionati della nostra rubrica giornaliera con l’oroscopo, il weekend è lontano e ormai siamo nel pieno del mese di novembre. Gli impegni lavorativi e di studio ci portano con la testa altrove, ma sicuramente troverete spazio per una veloce lettura all’oroscopo.

Vediamo cosa ci dicono le stelle attraverso le previsioni dell’astrologo Branko

Ariete

Quest’oggi potresti risentire di un po’ di stanchezza, cerca di fare lo stretto indispensabile e rimanda a domani le questioni di responsabilità.

Toro

Oggi sei un po’ nervoso, basta un niente per farti scattare sull’attenti! Cerca, tuttavia, di non riversare i malumori in amore, recupero da domani.

Gemelli

Giornata interessante per i sentimenti, potresti fare la conoscenza di una persona carina! Sul lavoro è necessario rivedere alcuni accordi.

Cancro

Stelle intriganti per i cuori solitari, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro attenzione a non alimentare inutili polemiche.

Leone

Qualche malumore passeggero potrebbe minare la tua solarità? Cerca di guardare le cose da un punto di vista diverso e circondati di persone amiche.

Vergine

Un fascino particolare caratterizza questa giornata, se sei solo faresti bene a guardarti attorno!

Bilancia

Periodo propizio per il lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Scorpione

Oggi potresti risultare leggermente polemico con il partner, cerca di essere più tollerante e metti da parte l’orgoglio.

Sagittario

Cielo interessante per le coppie di lunga data, non escludo che da qui ai prossimi mesi si possa mettere in cantiere un progetto importante.

Capricorno

Finalmente in amore torna un po’ di serenità, perché non approfitti di questa ‘tregua’ per riscoprire la complicità con il partner?

Acquario

Stelle interessanti per coloro che desiderano sperimentare e mettersi in gioco, favoriti i nuovo accordi e i contatti con altre città.

Pesci

Se ti interessa una persona e sei ricambiato cosa stai aspettando per farti avanti? Sul lavoro c’è una certa tensione, vorresti maggiori garanzie.