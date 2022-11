Maltempo, si monitorano i fiumi. Alento invade i campi, sale il livello del Testene

Ancora Maltempo sul Cilento e c’è timore per la condizione dei fiumi. Dopo la giornata soleggiata di ieri, oggi sono tornati i temporali come avevano previsto i meteorologi, tanto da indurre la Protezione Civile regionale a diffondere un avviso di allerta meteo di colore arancione. Al momento, però, la situazione resta sotto controllo, l’intensità della pioggia è ben minore rispetto a quella di sabato scorso quando una bomba d’acqua provocò allagamenti e notevoli danni ad Agropoli e Castellabate.

Maltempo: si alza il livello dei fiumi. Resta alto il livello di allerta

L’attenzione resta però alta. In particolare le autorità locali stanno monitorando il livello dei corsi d’acqua. Il Testene è sotto controllo ma il suo livello è cresciuto notevolmente. Se dovessero arrivare nuove piogge serio sarebbe il rischio di un’esondazione. È già accaduto la scorsa settimana in via Salvo D’Acquisto, mentre un suo affluente è straripato in via Pio X, così come altri canali hanno oltrepassato gli argini in via Moio.

Maltempo, si monitorano i fiumi. La situazione dell’Alento

Il fiume Alento

Se il Testene resta ancora entro i limiti, a causa del maltempo è invece esondato il fiume Alento che in località Verduzio di Casal Velino è tracimato invadendo i campi. Per fortuna al momento non risultano interessate abitazioni ma c’è grande preoccupazione poiché le piogge potrebbero ingrossare ulteriormente il corso d’acqua.

A monitorare il territorio ci sono squadre di Protezione Civile, forze dell’ordine, autorità comunali e gruppi di volontari.