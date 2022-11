Furto in un’attività del centro di Agropoli, ladro forza l’ingresso e ruba l’incasso

Ladro solitario in azione la notte scorsa. Il furto è accaduto in pieno centro ad Agropoli. Un uomo della zona, probabilmente sfruttando un cacciavite, sarebbe riuscito a forzare la porta di ingresso di un’attività di ristorazione sita in corso Garibaldi. Una volta avuto accesso al locale avrebbe portato via tutti i soldi presenti in cassa, pari all’incasso degli ultimi due giorni.

Furto ad Agropoli: indagini in corso

Soltanto questa mattina il proprietario, andato ad aprire il locale, si è accorto della porta forzata e del furto subito. Il caso è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello.

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza nelle quali si vede chiaramente l’uomo incappucciato forzare l’ingresso ed entrare al locale dopo la chiusura.

Le ipotesi

Il proprietario dell’attività, aperta soltanto da alcuni mesi sembra lo abbia riconosciuto. Qualche giorno prima, infatti, l’uomo con la sua famiglia avrebbe pranzato proprio nell’attività di Corso Garibaldi. Questa mattina, inoltre, avrebbe incontrato la stessa persona al supermercato.

Spetterà alle forze dell’ordine accertare chi abbia commesso il furto nel centro di Agropoli. Non si tratta del primo episodio anche se da tempo non si registravano colpi nel centro della cittadino.