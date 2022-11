Sala Consilina, la classe si ritrova dopo 42 anni e c’è anche la maestra

Una bella storia quella che vi raccontiamo. In un tempo in cui ci si lascia trasportare dal susseguirsi degli eventi senza concedersi, a volte, una pausa, capita che qualcuno conservi, ancora intatti, sani valori e principi di un tempo.

E così succede che, dopo 42 anni, Alfonso Volturale di Sala Consilina, decide di organizzare un incontro con quelli che erano i suoi compagni delle elementari, ma non è tutto. All’incontro partecipa anche la loro Maestra.

Prima…42 anni dopo

L’idea di riunire tutti i vecchi compagni di classe, dopo quasi mezzo secolo, si è rivelato incontro emozionante, ricordi un pò sbaditi che però, per l’occasione, sono diventati più nitidi che mai.

Ecco come è nata l’idea della rimpatriata dopo più di 40 anni

«La nostra famiglia ha vissuto per 10 anni a Trinità di Sala Consilina, poi siamo ritornati a vivere a Bellizzi. Durante questi anni abbiamo frequentato a Sala Consilina le scuole d’obbligo in loco e siccome personalmente avevo un bel ricordo di tutti i miei amici di scuola, ho deciso di contattare la nostra prima maestra che vive a Cava dei Tirreni e via via gli altri alunni e sono riuscito a mettere insieme tutti compreso chi vive al Nord Italia.

Ci siamo rivisti tutti a pranzo dopo 42 anni ed abbiamo ritrovato la nostra prima maestra che per motivi personali lasciò noi alunni nel 1977, quando avevamo 8 anni».

Dopo più di quarant’anni di nuovo tutti insieme. Non con il grembiule, ma con un baule pieno di ricordi. In questi anni la vita di ognuno è andata in una direzione diversa, ma probabilmente, quelli della scuola, restano i momenti più belli della vita di tutti.

Non è essere nostalgici, neanche la voglia improvvisa di ricordi, semplicemente la gioia di rivedersi e ricordare aneddoti e momenti importanti condivisi.