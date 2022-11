Prima Categoria, risultato tennistico per il Pisciotta contro Ascea

Torna alla vittoria l’Atletico Pisciotta e lo fa in maniera straripante come al suo solito, travolgendo 6-3 l’Ascea e portando a casa 3 punti che la rilanciano in classifica. Vittoria larga anche per il Faraone contro il fanalino di coda Rovella, 4-1 il risultato finale.

Rocambolesco 3-2 tra Atletico Battipaglia e Macchia, altra vittoria del Città di Campagna sul campo dell’Olevanese 0-2 il risultato finale.

Infine rinviate le partite tra San Marco Agropoli e Real Vatolla e Battipagliese e Olimpic Cilento Ebolitana causa mal tempo.

Prima Categoria girone G: i risultati

Pisciotta 6 – Ascea 3

Faraone 4 – Rovella 1

Olevanese 0 – Campagna 2

Battipaglia 3 – Macchia 2

Battipagliese – Ebolitana (rinviata)

San Marco Agropoli – Real Vatolla (rinviata)

Pro Colliano 0 – Real Bellizzi 2

Classifica

Battipagliese 20

Campagna 19

Farone 17

San Marco Agropoli 16

Battipaglia 16

Macchia 14

Real Vatolla 14

Atletico Pisciotta 14

Ebolitana 9

Olevanese 9

Ascea 5

Colliano 1

Rovella 1