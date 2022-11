Franco Alfieri a Castellabate e Agropoli. Prima visita istituzionale per il neo presidente della Provincia

Eletto con il 70% delle preferenze presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri nel suo primo intervento successivo alla proclamazione ha voluto rivolgere un pensiero ad Agropoli e Castellabate, le due comunità colpite dall’alluvione di sabato 19 novembre.

Franco Alfieri in visita nelle zone alluvionate

Oggi, invece, Alfieri ha voluto vedere dal vivo quanto accaduto ad Agropoli e Castellabate e toccare con mano i danni provocati dal maltempo. Per lui visita sul territorio insieme agli amministratori locali, per incontrare i cittadini e i titolari di attività che stanno ancora facendo la conta dei danni.

Il commento

“Come primo atto del mio mandato di Presidente della Provincia di Salerno – dichiara Il Presidente Franco Alfieri – mi sono recato stamattina nei Comuni di Agropoli e Castellabate colpiti sabato da un violento nubifragio che ha causato ingenti danni. Ho voluto testimoniare con la mia presenza la solidarietà mia e dell’intera Provincia alle Comunità messe in ginocchio dalle forti piogge dei giorni scorsi“.

“Ebbene, per prima cosa solleciterò le autorità competenti affinché sia riconosciuto lo stato di emergenza e calamità naturale. È necessario intervenire subito e in maniera concreta per riparare i danni e per prevenire nuovi e ulteriori disastri“, ha precisato Alfieri che questo territorio lo conosce bene.