Allerta maltempo: ad Agropoli chiusi tutti gli edifici pubblici. Ecco l’ordinanza

Non solo scuole e impianti sportivi. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura di strutture ed edifici pubblici, compreso il cimitero. Il provvedimento è valido per tutta la giornata di domani, martedì 22 novembre (le scuole invece resteranno chiuse anche mercoledì 23 novembre). Domani rinviato anche lo spettacolo teatrale con Carlo Buccirosso.

Allerta maltempo: l’ordinanza del sindaco

Questa ulteriore decisione arriva dopo l’avviso di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione Civile della regione Campania, con durata dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Il commento

“Questa mattina – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – con il Centro Operativo Comunale abbiamo avuto modo di confrontarci con il Dirigente responsabile della Sala Operativa regionale della Protezione civile, Claudia Campobasso, che è intervenuta presso la Casa comunale. La situazione è attentamente monitorata a tutti i livelli e la macchina dei soccorsi è pronta ad intervenire in caso di necessità“.

“Augurandoci – conclude il primo cittadino – che non si ripeta quanto avvenuto sabato, invito per la giornata di domani, di evitare uscite e spostamenti inutili, oltre a non lasciare veicoli in locali sottoposti”.

Proseguono intanto gli interventi laddove persistono criticità legate agli eventi atmosferici occorsi lo scorso 19 novembre. Diversi cittadini stanno ancora vivendo momenti di difficoltà conseguenti ai danni riportati dalle loro abitazioni.