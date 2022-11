Castelnuovo Cilento: Piazza Municipio sarà intitolata a Fausto Sapio

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, ha deciso di intitolare Piazza Municipio a Piazza Fausto Sapio.

La decisione dell’Ente

La scelta di dedicare uno spazio pubblico del paese, in questo caso Piazza Municipio, a Fausto Sapio, vuol dire “rinsaldare un legame, far rivivere le radici di una terra, di un paese con la memoria di Chi ha onorato il Suo dovere per la Sua Comunità e, da qui, l’impegno per la Sua terra, con umiltà e responsabilità. Significa ricucire gli strappi con la leggerezza della memoria, del ricordo che polverizza tutto, anche “i macigni del cuore”, le incomprensioni con la benevolenza del tempo che passa che dona alla vita il giusto senso, il giusto significato, che indica ciò che conta, veramente, nella vita.”-cosí fanno sapere da palazzo di Città.

Ecco chi era Fausto Sapio

Fausto Sapio storico lavoratore, brillante dipendente comunale, fino agli anni ‘90. Cuore pulsante, una “figura” storica, cruciale, del Comune di Castelnuovo Cilento per il tempo che vi ha lavorato e anche negli anni successivi, una sorta di memoria storica, di riferimento civile, al di là della appartenenza politica, nonostante sia stato un Democristiano convinto ad Alcide De Gasperi, il Suo vate – ricordano dal Comune – Fausto è stato un po’ di tutto nel Comune, di tutta la nostra Comunità, certo svolgeva il Suo lavoro giornaliero ma, oltre a questo, era anche una sorta di assistente, di “patronato” per la popolazione in tempi difficili, duri, come sono stati gli anni del dopoguerra.

Fausto è stato un lavoratore instancabile, generoso e di fine intelligenza, con la mente aperta, che andava oltre, senza steccati ideologici, senza, soprattutto, pregiudizi”.