Maltempo, Cirielli: solidarietà ai cittadini del Cilento

«Esprimo piena vicinanza e massima solidarietà ai cittadini di Agropoli e di Santa Maria di Castellabate. De Luca e la Regione intervengano celermente, mettendo in campo misure immediate atte a fronteggiare le preoccupanti emergenze. E chiedano al governo lo stato di calamità per un celere ristoro dei danni causati da questo evento estremo».

Emergenza maltempo: la situazione

Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli interviene sull’ondata di maltempo registrato sul territorio. Agropoli e Castellabate sono in ginocchio. Intanto controlli in corso anche nelle aree interne.

La situazione nelle aree interne

Le prime verifiche sul territorio di Aquara effettuate dopo le incessanti piogge di questa mattina hanno fatto emergere criticità sull’intera rete viaria del centro. Criticità che riguardano sia le arterie provinciali che quelle comunali. Lo fanno sapere dall’ente comunale.

Su un tratto della strada provinciale, verso località San Vito, in zona Mercantella, sono addirittura caduti dei massi. La situazione appare molto critica anche in località Vadda dove il passaggio sarà presto limitato e in località Piano. La strada che porta, invece, alla frazione principale di Mainardi è stata invasa da terriccio e piccoli massi. Dalla casa comunale hanno fatto sapere che la Protezione Civile interverrà quanto prima per liberare le arterie in questione e hanno rinnovato l’invito ai cittadini, emanato dalla Regione, ad evitare di uscire di casa e ad utilizzare l’auto solo per urgenze e necessità improrogabili.

Le piogge abbondanti delle ultime ore anche sul territorio del Vallo di Diano hanno provocato alcuni disagi. Sulla SP 11 del Corticato a Teggiano si è verificata la caduta di grossi massi sul manto stradale. Fortunatamente nessun veicolo di passaggio è rimasto coinvolto. Prontamente sono intervenuti sul. Posto gli operai dell’Ufficio Manutenzione del Comune di Teggiano ed il personale del locale Comando di Polizia municipale.

I grossi massi sono stati spostati e collocati in una zona sicura dell’arteria stradale per non creare problemi alla circolazione stradale.