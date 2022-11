C’è la Giornata degli Alberi: a Serre i bambini pianteranno delle querce

Anche Serre si attiva per festeggiare la Giornata Nazionale degli Alberi. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Antonio Opramolla, il 21 novembre incontrerà gli alunni della Scuola Secondaria di I grado della cittadina e, assieme a degli esperti del settore, gli studenti pianteranno alcune piantine di querce.

L’iniziativa di Serre

Un modo per festeggiare la giornata dedicata agli alberi promossa anche da Legambiente che ha l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria e la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero.

La giornata, che strizza l’occhio all’ambiente, si svolgerà alla presenza dei Carabinieri Forestali della stazione di Sicignano degli Alburni e del dott. Vito Morcaldi. Le querce saranno piantate in un’area verde che si trova proprio nei pressi della scuola.

“Lavoreremo con convinzione e costanza per far sì che le coscienze possano essere sempre sollecitate riguardo alle problematiche ecologiche e per promuovere iniziative mirate a difendere l’ambiente” ha affermato il primo cittadino.

La Giornata Nazionale degli Alberi

In Italia, dal 1898, si celebra la Festa dell’albero in occasione della Giornata degli Alberi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, sull’importanza degli alberi. Questi sono i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica. Assorbono CO2, producono ossigeno sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ecco perchè diversi comuni organizzano delle iniziative in occasione del 21 novembre.