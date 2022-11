Ancora furti nelle abitazioni. Ancora paura in centro e in periferia ad Eboli

Succede ancora ad Eboli e questa volta su tutte le furie a causa di un furto è una famiglia di commercianti locali. I due, di ritorno a casa dopo una intensa giornata di lavoro, si sono ritrovati nell’appartamento dei ladri pronti a portar via oggetti di valore e suppellettili.

La sorpresa inquietante e le urla della donna hanno mandato all’aria il colpo e messo in fuga i delinquenti.

Ma la casa passata al setaccio, stanze messe a soqquadro, cassetti svuotati e disordine generale hanno creato non pochi disagi alla malcapitata famiglia.

Furti ad Eboli, la rabbia dei residenti

“Usciamo tutti i giorni per lavorare e per assicurare dignità e una base economica su nostri figli – dice amareggiata la malcapitata padrona di casa – per non fargli mancare nulla e per vivere dignitosamente. Facciamo sacrifici quotidiani, ci rimbocchiamo le maniche nonostante il periodo che per tutti è così complicato e poi succedono questi episodi che sono davvero incresciosi e spaventano”.

Ladri messi in fuga e appartamento messo sotto sopra. Con questo ennesimo triste episodio, con la paura e la rabbia della malcapitata famiglia torna, prepotente, l’allarme sicurezza in città a causa dei ripetuti furti.

I precedenti

Nelle zone collinari nelle scorse ore sarebbero stati avvistati individui sospetti che avrebbero approfittato delle avverse condizioni meteo per mettere a segno altri furti nelle abitazioni.

Sistemi di video sorveglianza e l’attenzione alta dei residenti che ormai fanno quasi da vigilanti, avrebbero scongiurato il peggio. Ad indagare sui recenti episodi le forze dell’ordine.