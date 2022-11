Premio Nobel per la Letteratura: Roscigno “sponsorizza” un candidato

Una lettera all‘Accademia Reale Svedese delle Scienze per “sponsorizzare” l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Francesco Terrone. L’iniziativa è del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri.

L’amministratore alburnino ha indirizzato la missiva all’Accademia che ogni anno assegna i prestigiosi riconoscimenti per spiegare le ragioni per cui il premio debba andare al poeta salernitano.

Perché il Premio Nobel a Francesco Terrone

«Per Francesco Terrone la poesia è veramente la sua ragione di vita, come lui stesso molte volte ha affermato. Una ragione attraverso la quale ha potuto esprimere la sua essenza di uomo sempre pronto a scendere in campo in difesa dei diritti dei più deboli e vulnerabili, pronto a schierarsi dalla parte dei più fragili. Lo ha fatto lasciandosi andare alla poetica dei suoi meravigliosi versi», scrive Palmieri.

«Non ho dubbi – prosegue il sindaco – che Francesco Terrone abbia dato un apporto fondamentale al panorama petico/letterario non solo a livello nazionale, ma internazionale».

E conclude: «Senza incertezze, ritengo che Terrone possa essere candidato al riconoscimento del Premio Nobel».

Chi è il poeta – ingegnere

Ma chi è Francesco Terrone? Originario di Mercato San Severino è definito l’ingegnere – poeta. Imprenditore, ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie nel 2009. Nel 2011 il Presidente della Repubblica lo ha insignito della Medaglia d’Argento alla Carriera.