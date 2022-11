Ora l’aeroporto di Salerno è più facile da raggiungere! presentati i lavori realizzati

Completati i lavori di collegamento fra Tangenziale di Salerno, Aversana (SP 417) e Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

L’obiettivo dell’intervento era rendere uniforme l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana”, l’ingresso dell’Aeroporto di Salerno e la SS 18 (Bellizzi). Investiti oltre 2,5 milioni di euro.

Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e il consigliere regionale Luca Cascone.

“I lavori sono ultimati – dichiara il Presidente Michele Strianese – e sono soddisfatto per aver portato a compimento, prima della scadenza del mio mandato, quest’altra grande opera strategica per il futuro economico, commerciale e turistico della nostra provincia e in particolare dell’aeroporto Costa d’Amalfi”.

Lavori per la viabilità a servizio dell’Aeroporto di Salerno: i lavori

I lavori hanno previsto circa 2.8 km di allargamenti stradali (ampliamenti di carreggiata con espropri), 2.1 km di ripristino e consolidamento della viabilità esistente e 3 intersezioni a rotatoria, per complessivi 5.6 km di interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza regolarmente realizzati.

Questo intervento è fondamentale soprattutto per un migliore collegamento fra Litoranea, Aversana e la SS 18, quindi molto importante per l’accesso diretto allo scalo aeroportuale in via di espansione. La Provincia e la Regione hanno previsto anche altri interventi per la viabilità a servizio dell’Aeroporto di Salerno.