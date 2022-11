Maltempo, danni e disagi a Sapri. Scuole ancora chiuse e mercato sospeso. Ecco l’avviso del sindaco

Resteranno a casa anche nella giornata di domani gli studenti di Sapri. Il sindaco Antonio Gentile ha disposto la chiusura delle suole di ogni ordine e grado a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito ieri il territorio e del nuovo avviso di allerta meteo della Protezione Civile.

Scuole chiuse a Sapri: l’avviso del sindaco

Un provvedimento, quello del primo cittadino, che arriva «A seguito dell’evento calamitoso registrato durante la nottata trascorsa». «Il sistema dei canali ha retto pur non riuscendo a contenere la straordinaria portata delle acque piovane riversate sulla città di Sapri e l’impluvio a monte in un lasso di tempo estremamente ristretto», ha detto il primo cittadino.

Nella città della Spigolatrice sono state attivate tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale con l’utilizzo di 9 ditte private dotate di uomini e mezzi oltre a personale della Consac, Comunità Montana e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile congiuntamente ai gruppi organizzati di volontari della Protezione Civili attivati dalla SORU per garantire i necessari interventi sul territorio.

Il provvedimento del sindaco

Tuttavia le strade cittadine necessitano ancora di ulteriori interventi di pulizia e ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato. Di qui la scelta di chiudere le scuole e di sospendere il mercato settimanale di Via D’Annunzio e Via Quarto. L’Ente ha deciso di sospendere pure le attività non istituzionali presso le strutture comunali e di richiedere ai cittadini di limitare gli spostamenti.