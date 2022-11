Da Eboli sostegno alle famiglie: aumentato il budget del fondo dedicato

Nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato dall’amministrazione comunale di Eboli, è stato portato da 60mila euro a 75mila euro il fondo “Sostegno alle famiglie per Tari”.

“Queste risorse – scrive il Sindaco di Eboli Mario Conte – serviranno per alleggerire il peso del tributo, il cui incremento è dipeso dall’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, per le famiglie ebolitane con un reddito ISEE basso. A questo occorre aggiungere anche la riduzione del 50% prevista per 612 famiglie che ne hanno fatto richiesta col buono spesa alimentare”.

Come richiedere le agevolazioni

E’ possibile richiedere un’agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, per coloro che hanno ISEE non superiore alla pensione minima INPS per l’anno di riferimento.

“Una scelta politica condivisa e sostenuta fortemente dall’Assessore Massimiliano Curcio, dal Presidente della Commissione Consiliare Adolfo Lavorgna, dai Capigruppo e da tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza”, spiega il primo cittadino.

Da palazzo di città parlano di un lavoro di squadra che arriva a dare risposte concrete alla cittadinanza. Il provvedimento servirà a dare una boccata d’ossigeno alle casse familiari di chi, per vari motivi, molti anche riconducibili al post emergenza covid, si è visto costretto a riscrivere la propria storia lavorativa.