Abusi edilizi nel Cilento: scatta l’ordine di demolizione

Ancora abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le contestazioni partono dai Carabinieri Parchi, stazione di Castellabate. Ed è proprio nel comune di Benvenuti al Sud che sono stati individuati possibili abusi relativi alla realizzazione di alcune strutture.

Abusi edilizi nel territorio del Parco del Cilento: le contestazoni

In particolare il proprietario di un terreno di località Alano aveva realizzato un muro di contenimento in blocchi di cemento per circa 6,40 metri di lunghezza per 3,60 di altezza. Presente, inoltre, una struttura metallica costituita da tre pilastri in ferro poggiati sul muro, con copertura sorretta da un reticolo di travi in ferro.

Il provvedimento

I lavori erano privi del nulla osta del Parco del Cilento, necessario in quanto la realizzazione delle opere abusive è avvenuta in area C2 della sua perimetrazione. I Carabinieri dei Parchi hanno così informato l’Ente con sede a Vallo della Lucania.

Il direttore Romano Gregorio e il responsabile dell’ufficio di controllo sull’abusivismo, Angelo Ruocco, hanno disposto la demolizione delle opere abusive. Ciò dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Trascorso inutilmente questo termine si procederà all’esecuzione in danno.

Questa è soltanto l’ultima attività di contrasto agli abusi edilizi posta in essere nel Cilento da parte dei Carabinieri dei Parchi, sempre attivi nella tutela del territorio e dell’ambiente.