Cos’è The Sandbox e come funziona la sua economia?

The Sandbox è un mondo virtuale dove gli utenti possono sviluppare, condividere ed ottenere ricompense in criptovalute da beni ed esperienze di gioco all’interno di un metaverso basato su Ethereum.

The Sandbox: cos’è e come funziona questo mondo virtuale

Nel mondo odierno, le persone possono vivere delle esperienze di vario genere all’interno del mondo virtuale di The Sandbox utilizzando token non fungibili (NFT) e il token di utilità della piattaforma (SAND).

Il Sandbox Game Maker consente agli utenti di generare beni digitali sotto forma di NFT, caricarli sul mercato e incorporarli nei giochi. Il terreno, o proprietà immobiliare digitale, che gli utenti possono acquistare e su cui possono costruire esperienze, costituisce il mondo virtuale di Sandbox.

In questo articolo vedremo nel dettaglio the sandbox cos’è e come funziona la sua economia.

The Sandbox: cos’è?

Il progetto The Sandbox è stato lanciato nel 2012 e ad oggi ha già accumulato più di 50 milioni di installazioni su dispositivi mobile in tutto il mondo. Nel tempo, The Sandbox ha creato una nuova versione del gioco, si tratta di una piattaforma 3D e multiplayer che utilizza la tecnologia blockchain di Ethereum per fornire agli utenti un mondo virtuale in cui possono creare, possedere ed ottenere token SAND dalle loro esperienze di gioco.

All’interno di The Sandbox, si è liberi di muoversi nel mondo aperto della piattaforma e di intraprendere ogni tipo di attività commerciale e di svago. The Sandbox offre agli utenti un ambiente virtuale completo in cui possono sviluppare, giocare, spendere ed ottenere denaro reale utilizzando la tecnologia blockchain e NFT. In The Sandbox è dunque possibile svolgere attività commerciali e di svago equivalenti a quelle del mondo reale, poiché si tratta di un mondo virtuale.

Con i vantaggi della vera proprietà, della scarsità digitale, del potenziale di monetizzazione e dell’interoperabilità tra i giochi, The Sandbox cerca di introdurre la blockchain nel gioco mainstream, attirando tutti gli appassionati di giochi crypto e non.

Negli ultimi anni, The Sandbox ha gettato le basi per un’economia di proprietà totalmente di giocatori e creatori utilizzando NFT e LAND. Grazie ad importanti investitori ha raccolto ingenti fondi ed il suo team ha già rilasciato una serie di potenti strumenti di creazione in versione beta.

The Sandbox: come funziona?

Questo metaverso è costituito principalmente da tre risorse digitali, ovvero il token SAND, LAND sotto forma di NFT e da altri asset. Si tratta di beni digitali che utilizzano la tecnologia blockchain per consentire alle persone di partecipare e vivere in un’economia virtuale reale.

Secondo il team di sviluppo, l’obiettivo della creazione di un metaverso sulla rete blockchain è quello di aumentare il potenziale di creazione di nuovi tipi di beni digitali basati sulla proprietà e sulla governance, dando agli utenti la flessibilità di scegliere e partecipare come meglio credono. Dall’altro lato, il metaverso Sandbox cerca di combinare i migliori elementi del play-to-earn con le attività di routine.

All’interno dell’economia di The Sandbox è possibile ottenere token SAND svolgendo una serie di attività sulla piattaforma, oltre che partecipando a eventi, visitando musei e creando edifici.

Giocare nel metaverso di The Sandbox è gratuito. Questo mondo virtuale offre agli utenti Game Maker, un game maker gratuito che non richiede competenze di codifica, e VoxEdit, un generatore di voxel gratuito per la creazione di oggetti nel gioco. Anche se molte attività della piattaforma sono gratuite, alcuni giochi e risorse hanno invece un prezzo. In questo metaverso ci sono quindi alcuni giochi free-to-play, oltre alla possibilità di creare le proprie risorse e i propri giochi.