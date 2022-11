Asciugare i panni d’inverno: ecco un metodo infallibile per farlo rapidamente

Con l’arrivo dell’inverno, il freddo, le poche ore di sole, l’umidità e la pioggia, sono nemiche delle massaie. È bello trascorrere una giornata al caldo davanti al camino mentre fuori fa freddo e piove. Ma pensate ad una casalinga che deve asciugare i vestiti d’inverno. Stenderli all’aperto rischia di essere un incubo. Impiegheranno diverso tempo per asciugarsi e bisognerà stare continuamente attenti che non inizi a piovere. Eppure ci sono dei metodi infallibili per asciugare i panni d’inverno.

1. Come asciugare i vestiti in inverno?

In questo periodo dell’anno, è importante asciugare il bucato all’interno per evitare che i vestiti si rovinino a causa delle temperature rigide o che la pioggia ci costringa a ritirarli. Ci sono diversi modi per farlo: puoi stendere i panni su una corda da stiro e appenderli ad asciugare, oppure puoi usare un asciugatore. In ogni caso, se segui le nostre istruzioni tutto sarà più facile.

Anche in questo caso è la nonna che ci viene in soccorso. Qualche trucchetto ci aiuterà infatti ad asciugare i vestiti rapidamente d’inverno e senza troppe complicazioni.

Per asciugare i vestiti in inverno prendi uno stendibiancheria ed un lenzuolo

Cosa serve per asciugare i vestiti d’inverno

Cosa ci serve? Semplicemente uno stendibiancheria, un lenzuolo e… ovviamente un termosifone. A tal proposito in commercio ci sono alcuni stendibiancheria che sono progettati proprio per essere attaccati ai termosifoni.

Crea una camera d’aria calda

Per asciugare facilmente i vestiti d’inverno prendi lo stendibiancheria e posizionalo vicino al termosifone acceso. A questo punto stendi la biancheria.

Puoi anche selezionare i tuoi capi: quelli che fanno minor fatica ad asciugarsi puoi metterli all’esterno, mentre gli altri all’interno. Potrai così decidere di stendere in casa asciugamani in spugna, maglioni, felpe pesanti o anche jeans e lasciare fuori la biancheria intima

Dopo aver posizionato tutto per bene prendi un lenzuolo pulito e posizionalo sullo stendibiancheria. Devi fare in modo che copra tutto il tuo bucato ma anche il termosifone. Questa procedura ti consentirà di realizzare una camera d’aria che faciliterà l’asciugatura dei panni poiché il calore si concentrerà attorno al nostro bucato.

Se vuoi velocizzare ancora di più la procedura per asciugare i vestiti d’inverno in casa puoi inserire un deumidificatore. L’aria più secca non solo velocizzerà l’iter ma eviterà i problemi tipici dell’umidità, su tutti la muffa (qui ti abbiamo parlato di come risolvere questo problema).

Errori da non fare

Se questa procedura ti sembra semplice e sconatata, fai attenzione però a non incappare in errore. I panni non vanno stesi ad asciugare direttamente sul termosifone o correrai il rischio che asusmano cattivi odori. Infatti il bucato potrebbe asciugarsi in modo rapido ma non completamente e questo favorirà appunto i cattivi odori.

Inoltre ricorda che asciugare i vestiti in inverno vicino al termosifone aumenterà l’umidità della stanza.