Aeroporto di Salerno: terminati i primi lavori di collegamento dello scalo

Conclusi i primi lavori per migliorare i collegamenti con l’aeroporto di Salerno. A Bellizzi, nella giornata di domani (giovedì 17 novembre) si terrà la presentazione degli interventi. L’appuntamento è alle ore 12 presso la rotatoria di via Olmo.

I lavori di collegamento dell’aeroporto di Salerno

Concluso il primo lotto del collegamento fra Tangenziale di Salerno e Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio. L’obiettivo dell’intervento era rendere uniforme l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana” e l’ingresso dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi” e la SS 18 (Bellizzi). L’importo complessivo è di € 2.574.270,79.

In sintesi, i lavori hanno previsto circa 2.8 km di allargamenti stradali, 2.1 km di ripristino e consolidamento della viabilità esistente e 3 intersezioni a rotatoria. Eseguiti complessivamente 5.6 km di interventi regolarmente realizzati.

La cerimonia

Sono presenti il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, Il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola, i Sindaci dei Comuni di Pontecagnano Giuseppe Lanzara e di Bellizzi Domenico Volpe, il Consigliere regionale della Campania, Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) Luca Cascone.

Il commento

«I lavori sono praticamente ultimati – dichiara il Presidente Michele Strianese. – infatti, ad oggi, resta solo da effettuare lo spostamento dei pali di sostegno della linea elettrica aerea e l’istallazione delle barriere di protezione in corrispondenza dell’ampliamento sul canale consortile in prossimità dell’ingresso all’aeroporto».

Strianese descrive i lavori di collegamento dell’aeroporto di Salerno come di «un’altra grande opera che la Provincia di Salerno porta a compimento. Ciò grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Presidente della la Regione Campania On. Vincenzo De Luca».

«In particolare questo intervento è fondamentale per un migliore collegamento fra Litoranea, Aversana e la SS 18, quindi molto importante per l’accesso diretto allo scalo aeroportuale in via di espansione, conclude.