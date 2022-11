Bufera su Enrico Montesano. Qualcosa non torna sull’espulsione da Ballando

Sta tenendo banco in questi giorni la vicenda che vede coinvolto l’attore Enrico Montesano in un episodio, certamente, spiacevole che ha spinto i vertici Rai a decidere per la sua espulsione dal programma di punta di Raiuno «Ballando con le stelle».

Enrico Montesano espulso da Ballando con le stelle, ma cosa è realmente accaduto?

Ma andiamo con ordine. Tutto parte da un tweet di Selvaggia Lucarelli, giurata all’interno del programma. Anche la sua partecipazione, quest’anno, è stata presa di mira a causa della presenza del suo compagno all’interno del cast di Ballando, il cuoco Lorenzo Biagiarelli.

La giornalista, qualche giorno fa, tramite le sue Instagram stories, aveva fatto notare che, Montesano, nel corso delle prove nella saletta delle stelle, indossava una t- shirt che inneggiava alla X flottiglia Mas.

Immediatamente si è attivato un tam tam di notizie che hanno iniziato a circolare sul web fino ad arrivare all’estrema, ma giusta decisione da parte dei vertici Rai di Viale Mazzini, di squalificare Enrico Montesano dal programma.

La bufera su Montesano, ma qualcosa nelle ultime ore non torna

Nelle ultime ore però sono emerse delle indiscrezioni e la polemica sta coinvolgendo il programma. Sul caso, tra l’altro, sta facendo chiarezza anche il tg satirico Striscia la Notizia.

«Possibile che nessuno si sia accorto di nulla prima e durante la puntata», «come è possibile che chi ha montato il video per mandare in onda le prove di Montesano non si sia accorto di questa cosa?»

Sono solo alcune delle domande che si rincorrono in rete. Qualcuno fa notare come la stessa Milly Carlucci, appoggiata dal giornalista Alberto Matano, abbia fatto addirittura i complimenti ad Enrico, possibile non abbia notato una cosa così grave?

Se per la Rai è «inammissibile» che Montesano indossasse una maglia del genere, così come si legge dal comunicato ufficiale, allora perchè hanno dato il via libera a mandare in onda il video, considerando che le clip sono registrate, montate e soggetto a lavori di post produzione?

Su questo resta ancora il mistero e il sipario non calerà facilmente su questa vicenda. In ogni caso, Enrico Montesano, ha pubblicato sulle storie di Instagram un lungo messaggio.

Ecco le parole di Montesano nel comunicato ufficiale

«Ho chiesto formalmente al Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di ricevermi affinchè io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa.

Voglio, altresì, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l’episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede.

Sono certo che il Presidente dell’ANPI, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima»– queste le parole di Montesano pubblicate sul profilo ufficiale Instagram dell’attore.

Anche in questa occasione, Selvaggia Lucarelli, non ha mancato nell’esprimere il suo giudizio sulla vicenda, sottolineando che, anche in questo caso nel comunicato si legge la parola «leggerezza» e tutto ciò è inaudito.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, una cosa è certa, sabato, probabilmente, se ne parlerà nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle che quest’anno, in quanto a querelle, sta tenendo banco in diverse trasmissioni televisive.