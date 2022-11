Punti nascita di Sapri e Vallo a rischio chiusura: dal territorio una proposta per scongiurarla

Incontro a Vallo della Lucania per scongiurare il rischio chiusura dei punti nascita del “San Luca” e dell’ospedale di Sapri. Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, quello di Sapri, Antonio Gentile, accompagnato dall’assessore Gerardina Olimpia Madonna, hanno incontrato Salvatore Ronsini, Direttore del Dipartimento Materno – Infantile dell’Asl Salerno per affrontare la questione e scongiurare la chiusura del reparto.

Punti nascita di Sapri e Vallo della Lucania: il report dell’incontro

“Nell’ambito delle attività a tutela del nostro punto nascita già in corso da mesi, così come condiviso con il Comitato dei Sindaci del Distretto, stamani abbiamo incontrato il dott. Salvatore Ronsini Direttore. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sottoporre, programmare e strutturare una proposta unica richiesta dai territori da presentare alla Direzione Generale Asl, alla Regione ed al Governo per ristrutturare, salvaguardare e garantire i punti nascita di Sapri e Vallo della Lucania ed il diritto alla Salute per i nostri cittadini“. Così il sindaco saprese, Antonio Gentile, a margine del confronto.

Gli amministratori hanno discusso ed ideato con il delegato dell’Asl dei percorsi non solo per assicurare il numero di nascite richieste dalla Legge ma anche il potenziamento del personale impiegato. “Il tavolo odierno continuerà fino a formulazione completa che avverrà nei prossimi giorni“, conclude Gentile.

Le polemiche

Proprio ieri l’amministrazione comunale di Vibonati aveva manifestato preoccupazione per il rischio chiusura del punto nascita dell’ospedale di Sapri e aveva chiesto alle istituzioni di intervenire per scongiurare tale ipotesi. A fare propria tale istanza anche i gruppi di minoranza di Sapri e San Giovanni a Piro.