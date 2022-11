Non si ferma all’alt e oppone resistenza ai vigili: arrestato 30enne ad Agropoli

Già sottoposto all’obbligo di firma, arreca disturbo alla quiete e alla sicurezza di quanti passeggiano nel porto di Agropoli. Per questo un giovane di Castellabate, 30 anni, è stato tratto in arresto dagli uomini della Polizia Municipale. L’episodio è accaduto nella giornata di domenica.

Non si ferma all’alt e rischia di investire vigili: l’arresto

I caschi bianchi, avvistato il soggetto, lo hanno raggiunto e fermato ma il giovane si è dato alla fuga. Poco dopo è stato intercettato tra via San Francesco e via Selva, ma avrebbe rifiutato di farsi identificare, sostenendo di non avere con sé documenti propri né del mezzo sul quale viaggiava.

La polizia municipale ha poi scoperto che non era in possesso di patente di guida perché scaduta e il mezzo, poi posto sotto sequestro, era sprovvisto di assicurazione. Durante il controllo il 30enne ha cercato di darsi nuovamente alla fuga tentando di investire un agente e provocandogli delle lesioni. A quel punto, si è proceduto all’arresto del soggetto per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di esibire documenti, lesioni e minacce.

L’arresto

Il giovane è stato accompagnato presso il domicilio dei genitori al regime degli arresti domiciliari. Ma pochi minuti dopo, lo stesso, è stato nuovamente notato sul territorio di Agropoli con l’auto di un congiunto, nel tentativo di riprendersi la moto.

Non riuscendo nell’intento, si è recato presso il Comando per minacciare l’agente che lo aveva fermato. Da qui si è poi dato alla fuga, nascondendosi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli. Qui è stato raggiunto e arrestato per la seconda volta dalla Polizia municipale per evasione. Nuovamente il magistrato presso il Tribunale di Vallo, ha stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che dovrebbe svolgersi nella giornata di domani.