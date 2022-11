Fortuna, lavoro e amore…cosa prevedono gli astri per domani? Ecco l’oroscopo del 15 novembre

Il primo giorno della settimana volge quasi al termine, come è andata? Gli astri sono stati clementi? Come sempre vi anticipiamo quello che prevedono le stelle per la giornata di domani.

Sapevi che il termine oroscopo significa «osservare l’ora»? è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica l’evento.

I segni zodiacali, sono spesso usati per prevedere i tratti della personalità di una persona. Tuttavia, l’uso dei segni zodiacali per predire la personalità non è valido o affidabile. Continua a leggere l’articolo e scopri l’oroscopo segno per segno.

Oroscopo del 15 novembre 2022

Ariete

Luna e Marte in disaccordo potrebbero darvi motivi per recriminare e provare malintesi con amici, colleghi o anche con il vostro partner che potrebbe apparire come troppo esigente per certi aspetti.

Toro

Un problema finanziario potrà riaffacciarsi tieni conto delle priorità. Sistema pagamenti, bollette, documenti. Serata romantica. Fascino.

Gemelli

Non importa quanto tu sia impegnato, ma non dovrai ignorare la tua famiglia. Alcune ombre si addenseranno nella giornata odierna sui nati di venerdì.

Cancro

Il silenzio sarà d’oro oggi. Tenderai verso un’esagerata autocritica la quale non farà che abbatterti. Questo giorno non brilla particolarmente per occasioni, tuttavia inizierete a pensare a nuove opportunità.

Leone

Guardate al lato positivo delle cose : i rifiuti ci possono stare, ma è inutile abbattersi o farsene un problema. Moderatamente basta insistere ed essere certi di aver fatto il possibile per creare le giuste intese.

Vergine

Il tuo partner può aiutarti con un alloggio lussuoso. Tuttavia, per un cambiamento di umore, puoi andare per una vacanza esotica o un’avventura insolita prima di andare alla routine monotona e alleggerire gli stati d’animo.

Bilancia

Oggi potrebbe esserci la proposta di effettuare un viaggio o una gita : prima di prendere qualunque decisione meditate sul da farsi e cercate di convincervi che questo potrebbe coinvolgere altre persone …non tutte di vostro gradimento.

Scorpione

Recentemente hai prestato servizio a parole sui principi romantici, ma ora sei pronto ad impegnarti pienamente nei confronti delle esigenze dell’amore.

Sagittario

I nati di lunedì tra le 11,00 e le 18,00 potrebbero ricevere documenti che annunciano noie legali. Provate a vivere, se siete in coppia, la vostra relazione in modo più profondo e autentico. Non siate gelosi del vostro partner.

Capricorno

Oggi sei in vena di giudizio e anche il tuo partner romantico non è esente. È probabile che tu ti sieda e consideri categoricamente i pro e i contro della relazione per decidere se continuare o meno.

Acquario

L’energia sociale è alta e puoi trovarti ad incontrare persone con il tuo partner. La monotonia non è solo la tua routine Provare qualcosa di nuovo combatterà la noia che sta filtrando nella tua relazione.

Pesci

Ottime prospettive oggi per chi cerca un lavoro nuovo o vorrebbe averne uno : si tratta però di insistere presso le persone giuste e soprattutto iniziare a bussare alle porte giuste.