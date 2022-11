Ecco un rimedio naturale per la tosse efficacissimo

Con l’arrivo del freddo è facile incappare in qualche malanno di stagione. Febbre, raffreddore, tosse. Quanti di voi almeno una volta l’anno non hanno di questi problemi? Se non associati a patologie più gravi è facile farli passare, basterà aspettare un po’ di tempo o assumere qualche medicinale.

Ma abusare dei farmaci, soprattutto per piccoli malanni, non è certamente idilliaco. Lasciate che il tempo faccia il suo corso oppure tirate fuori il vecchio libro di ricette della nonna, conterrà certamente qualche rimedio anche per la tosse.

Un rimedio naturale della nonna per combattere la tosse

Oggi vogliamo parlarti di un rimedio efficacissimo contro la tosse. La nonna lo avrà certamente utilizzato con i nostri genitori e a sua volta la sua mamma lo avrà utilizzato su di lei. Si tratta di soluzioni che sfidano i secoli e ancora oggi sono utilissime ed efficacissime. In questo caso vogliamo preparare un vero e proprio sciroppo da assumere anche più volte al giorno senza il rischio di avere effetti collaterali.

Lo sciroppo della nonna per la tosse

Vediamo allora come preparare un utilissimo sciroppo homemade che funzionerà come rimedio per la tosse.

Sciroppo per la tosse fatto in casa dalla nonna, ingredienti:

¾ tazza di miele biologico crudo

¼ tazza di olio extravergine di oliva

3 limoni – spremuti

Istruzioni per realizzare in casa un rimedio per la tosse

Aggiungere tutti gli ingredienti in una piccola ciotola e frullare per unire. Scaldare a fuoco basso fino a quando non sarà fumante. A questo punto sarà pronto per l’uso. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.

Conservalo in un barattolo di vetro o in un altro contenitore con un coperchio ermetico. Poi adagialo in frigorifero per conservarlo fino a 3 mesi. In caso contrario meglio consumarlo entro un mese e mezzo.

Perché la nonna ci consiglia questi tre ingredienti da mescolare insieme come rimedio per la tosse? La risposta è facile, parliamo di prodotti che sono in generale un toccasana anche per il raffreddore.

I prodotti da utilizzare come rimedio per la tosse

Olio d’oliva: preparare uno sciroppo per la tosse fatto in casa con olio d’oliva ti aiuterà a combattere la tosse e a ridurre l’infiammazione alla gola.

Miele: il miele è un rimedio per la tosse, in particolare il miele di grano saraceno. In uno studio su 110 bambini, una singola dose di miele di grano saraceno è stata efficace quanto una singola dose di destrometorfano nell’alleviare la tosse notturna e nel permettere un sonno adeguato. Puoi usare qualsiasi tipo di miele che hai a portata di mano.

Limone: Perché tutti sanno che limone e miele è una delle migliori combinazioni di calmanti per la gola.

Uno sciroppo come rimedio per la tosse fatto in casa è utilissimo anche perché contiene solo 3 semplici ingredienti naturali che probabilmente hai già nella tua dispensa e non impiegherai molto per prepararlo.