Carenza di personale all’ospedale di Eboli: caso torna al centro del dibattito

Molteplici ed importanti sono le attività mediche e chirurgiche che quotidianamente si svolgono all’interno dell’ospedale di Eboli Negli ultimi anni, però, molteplici ed importanti sono anche le richieste di aiuto che arrivano da parte delle organizzazioni sindacali. Soprattutto quelle legate alla carenza di personale.

Ospedale di Eboli, le segnalazioni dei sindacati

«404 dipendenti, suddivisi in 209 CPS (infermieri) – 47 O.S.S. – 14 TSRM – 17 TSLB – 83 dirigenti medici – 14 unità di personale amministrativo – 1 Dirigente Amministrativo (presenza saltuaria) – 19 unità di altro personale. Tenendo presente ferie, malattia e pensionamenti. (dati aggiornati al mese di Settembre 2022)», si legge nella nota a firma della UILFPL P.O. col Segretario UILFPL Vito Sparano, che prosegue: «Si rappresenta, per l’ennesima volta, la continua emergenza in cui sono costretti a lavorare i dipendenti a causa della carenza ormai a tutti nota per le continue denunce di questa O.S., tant’è che si è da tempo dubbiosi circa l’adeguatezza e la sicurezza dell’assistenza prestata, nonostante l’impegno di tutto il personale dell’ospedale di Eboli che si dedica totalmente al bene altrui e ai propri doveri».

E poi l’affondo e la richiesta alla Direzione Strategica aziendale affinché «possano essere superate le criticità presenti, correlate sia alla menzionata carenza di personale che di tecnologia medica, al fine di rendere pienamente e con assoluta sicurezza fruibile l’assistenza che una Struttura ospedaliera deve garantire».

Carenza di personale e concorsi ingessati

«Si ritiene, infine, doveroso sollecitare la celere definizione di tutte le procedure concorsuali in atto, ivi compresa quella relativa a 50 OSS da destinare alla ASL Salerno, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2022, anche in considerazione che tale termine è stato sancito dall’ultimo CCNL del 2 novembre u.s. (art. 22)».

Una battaglia che va avanti da anni. Una carenza di personale ormai divenuta cronica. Un ospedale, quello di Eboli, che è e resta il fiore all’occhiello della sanità locale grazie, anche e soprattutto, alla professionalità del personale medico e paramedico che con sacrificio e dedizione opera ogni giorno.