Ad Ogliastro Cilento al via corsi di lingua italiana per adulti

Corsi di alfabetizzazione per il conseguimento della licenza media. Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Ogliastro Cilento e il CPIA di Salerno

L’Ente, amministrato dal sindaco Paolo Astone, intende dare il via libera a corsi di lingua italiana per adulti ed avviare un rapporto di collaborazione con l’Istituto comprensivo «Pietro Visconti»

Corsi di alfabetizzazione ad Ogliastro, le finalità

L’obiettivo principale dei corsi di alfabetizzazione sul territorio comunale di Ogliastro, è quello di garantire lo svolgimento di attività di formazione e istruzione in età adulta. Si tratta sia di un corso di apprendimento che di alfabetizzazione della lingua italiana rivolto sia ad adulti che non hanno conseguito la licenza media che stranieri, al termine del quale è conseguibile un attestato in lingua italiana di livello A1- A2 del Quarto Comune Europeo delle lingue.

Una importantissima opportunità formativa per tutti coloro che intendono apprendere la lingua italiana.

Ecco cosa prevede il Ministero della Pubblica Istruzione e il CPIA

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ha istituito i centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta con l’obiettivo di coordinare le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio.

Il CPIA redige un piano triennale dell’offerta formativa che costituisce la carta d’identità della scuola. In esso, infatti, vengono illustrate le linee definitive dell’istituto, l’ispirazione culturale pedagogica, la progettazione curricolare, didattica ed organizzativa delle attività.

L’amministrazione comunale di Ogliastro, è da sempre attenta alle attività formative di alfabetizzazione della popolazione adulta per essere sempre al passo con i tempi e mettendo a disposizione sempre più servizi per il cittadino.