Oroscopo 12 novembre, Bilancia e Vergine…un incastro perfetto

Prosegue l’appuntamento con l’oroscopo giornaliero di InfoCilento. Alzi la mano chi, al mattino o anche in serata, non dà un’occhiata alle stelle e a cosa prevedono per noi.

Da qualche settimana abbiamo anche introdotto una rubrica interessante, quella delle affinità di coppia che riscuotono sempre tanto successo. Oggi vi parliamo delle affinità tra i nati sotto il segno della Vergine e della Bilancia.

Ecco le affinità in amore, una coppia perfetta

Una storia di amore tra due persone nate sotto l’influenza della Bilancia e della Vergine si caratterizza per essere duratura e dolce.

Ognuno si adatta perfettamente all’altro e riesce a stare al proprio posto. Entrambi i segni cercano qualità simili in un partner: sicurezza, stabilità e armonia. Inoltre, per estensione, Bilancia e Vergini sono amanti del bello e della cultura, quindi hanno anche molti interessi in comune.

Quando la coppia è formata da donna Bilancia e da uomo Vergine, la relazione è dominata dall’influenza dei pianeti Venere e Mercurio, il pianeta della comunicazione.

Si tratta di una situazione astrale particolarmente favorevole che rende una coppia molto equilibrata. Certo, agli inizi non mancano le fatiche e le incomprensioni, ma se i due segni vogliono davvero ottenere un rapporto stabile (essenziale per entrambe le parti) è necessario trovare un punto in comune e rispettare l’altro.

Quali sono le affinità che questo segno ha con gli altri rappresentanti dello zodiaco? Ecco la risposta:

Ottima intesa con Scorpione, Capricorno, Cancro, Pesci

Tendenza all’equilibrio con Ariete, Toro

Difficoltà con Leone, Sagittario, Gemelli, Acquario.

Oroscopo del 12 novembre 2022

Ariete

Il giorno passerà senza alcun singhiozzo. Puoi viaggiare oggi. Il trasporto pubblico potrebbe essere un pò in ritardo. Mantieni altre opzioni in mano. Grandi cambiamenti sono indicati sul fronte delle relazioni oggi.

Toro

Sentiti felice e festeggia con i tuoi cari. Un amico potrebbe visitarti oggi. Si può godere di una giornata piena di divertimento. Hai bisogno di togliersi gli occhiali color rosa quando esamini la tua relazione attuale e prendi il necessario passo drastico.

Gemelli

La giornata è particolarmente favorevole per le persone single che probabilmente incontreranno qualcuno di speciale oggi che figurerà in modo prominente nella tua vita futura.

Cancro

Lui o lei sta scaricando su di te perché ha i suoi problemi ed è per questo che sta reagendo in questo modo. Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi.

Leone

Oggi vuoi socializzare ma potresti essere attratto da qualcuno che corrisponda ai tuoi gusti e preferenze. Ti divertirai immensamente con questo nuovo incontro romantico.

Vergine

Non andare a bussare alle porte quando si tratta di relazioni. Ricorda, qualcuno è sicuramente fatto per te. Quando arriverà il momento maturo, l’universo si svolgerà automaticamente per presentare quel prezioso dono a te.

Bilancia

Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo. Non c’è fine ai desideri.

Scorpione

È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti.

Sagittario

Potresti incontrare una vecchia conoscenza e insieme potresti avere ricordi nostalgici. Potrebbe essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner.

Capricorno

Il tuo amore è stato una grande fonte di ispirazione e forza per te quando sei stato nei momenti difficili. E lo onori molto per questo! Ma a causa di determinate circostanze, è emerso un fraintendimento tra voi due.

Acquario

Mescola lontano da qualsiasi argomento in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito. Inizierai a capire che è meglio lasciare andare i tuoi vecchi rancori e concentrarti invece sulla ricostruzione della tua vita e delle tue relazioni.

Pesci

Troverai difficile dedicare tutto il tempo che vorresti al tuo partner a causa della pressione creata da un numero di fattori esterni. Gli impegni professionali possono consumare la maggior parte del tempo ora.