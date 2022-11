Lontra avvistata in pieno centro storico. Sorpresa nel Cilento

Sorpresa nel Cilento dove in pieno giorno e soprattutto in pieno centro abitato è improvvisamente apparsa una lontra. Si tratta di un mammifero altamente protetto che in Italia sopravvive soltanto in alcune zone e che è molto raro da avvistare poiché predilige stare lontano dall’uomo verso il quale è molto diffidente.

L’avvistamento di una lontra nel centro storico

Eppure nei giorni scorsi un esemplare di lontra è stato avvistato in pieno centro storico a Campora, nel Cilento interno. L’animale è stato filmato in una zona abitata a ridosso del fiume Torno, un’area di grande valore naturalistico.

Qui è possibile ammirare la natura in tutta la sua bellezza ed osservare dal vivo la fauna locale. Non di rado su queste gole, falchi e corvi hanno dato vita a spettacolari combattimenti aerei. Ma mai, almeno fino ad ora, era stato possibile vedere da così vicino una lontra capace di avvicinarsi anche alle abitazioni.

Probabilmente l’animale si è spinto nel borgo risalendo il fiume in cerca di cibo. Ad intercettarla, proprio nei pressi della sua abitazione, Angelo Rizzo, presidente della Comunità Montana Calore Salernitano. Il video ha fatto piacevolmente scalpore. La lontra continua la sua ricerca di cibo incurante della presenza dell’uomo, poi si da alla fuga tra i vicoletti e i campi circostanti.

La presenza di questo mammifero nel Cilento

Sono diversi negli ultimi tempi gli avvistamenti di lontre nel Cilento, sempre a distanza dai centri abitati. Gran parte delle volte, però, questo mammifero si fa vedere soltanto per pochi istanti per poi nascondersi tra la vegetazione o in acqua.

La sua presenza a Campora rappresenta una notizia positiva: non solo si tratta di una specie in via di estinzione (ha rischiato più volte di estinguersi), ma è anche una sentinella dell’ambiente. La lontra vive laddove c’è una buona qualità delle acque. Per il fiume Torno, quindi, la presenza del mammifero rappresenta un dato più che positivo.