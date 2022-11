Riscaldamento a battiscopa? Ecco tutti i pro e i contro

Riscaldamento in casa? Scegliere non è facile. Non esiste infatti una soluzione unica. Tuttavia se stai pensando di installare riscaldamenti a battiscopa sappi che rappresentano una soluzione semplice per coloro che desiderano ridurre i costi iniziali, controllare la temperatura di ogni stanza ed evitare l’installazione di impianti di ventilazione, ma hanno anche dei contro. Leggi questo articolo, faciliteremo la tua scelta.

Partiamo da zero: cosa sono i riscaldatori a battiscopa?

Sappi che i riscaldatori del battiscopa si trovano lungo… beh, i battiscopa della tua stanza. Questi riscaldatori, lunghi e sottili, funzionano in genere sotto le finestre nella parte inferiore del muro vicino al pavimento.

Quanto costano

Installare riscaldamenti a battiscopa costa in media tra 400 e 1100 euro.

Troverai due tipi di riscaldatori a battiscopa: elettrici e idronici. Entrambi i sistemi hanno i loro pro e contro, ma nel complesso le due varietà funzionano in modo simile.

I riscaldatori elettrici a battiscopa contengono bobine che si riscaldano quando il termostato in ogni stanza raggiunge una determinata temperatura. Così il calore sale dal pavimento verso le finestre, riscaldando la tua casa. Questi apparecchi funzionano indipendentemente da una fonte centrale e non utilizzano aria condizionata.

I riscaldatori idronici del battiscopa, invece, inviano acqua riscaldata o olio che scorre veloce da un sistema centrale. Il liquido riscaldato rimane sigillato all’interno del riscaldatore, riscaldando lentamente la stanza con un calore costante.

Contro dei riscaldamenti a battiscopa

Iniziamo a vedere perché non dovresti scegliere i riscaldamenti a battiscopa.

Problemi di sicurezza.

Questi apparecchi possono essere pericolosi vicino a materiale infiammabile o combustibili. I vigili del fuoco raccomandano di tenere tutti i mobili, i tappeti, i letti e le tende, quindi la maggior parte degli articoli per la casa, per sicurezza, ad almeno 1 centimetro distanza da questi riscaldamenti. Pericoli per i più piccoli

Ricorda che l’esterno dei riscaldamenti a battiscopa può essere caldo al tatto. I consumi

Questi apparecchi, nuovi e ben mantenuti, possono essere efficienti. I battiscopa idronici tendono a rimanere caldi più a lungo, trattenendo il calore all’interno della tua casa anche dopo lo spegnimento del termostato. A lungo termine, tuttavia, i riscaldamenti a battiscopa sono più costosi e utilizzano più elettricità rispetto alle pompe di calore e ad alcuni sistemi ad aria forzata. Modificano il layout della tua casa.

Ricorda di non posizionare nulla avanti questi apparecchi. Quindi niente mobili e tende lunghe. Nel tempo, i riscaldatori possono diventare antiestetici, soprattutto se la vernice o l’involucro iniziano ad arrugginirsi. La pulizia è fondamentale.

Sebbene possa rimuovere tu stesso la polvere dai riscaldatori del battiscopa, potresti doverlo fare più regolarmente rispetto ad altri sistemi. Pensa a quanta polvere si nasconde dietro i mobili. Poiché i battiscopa sono così vicini al suolo, agiscono come magneti di peli e polvere.

I pro di questo tipo di riscaldamento