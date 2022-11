Piatti brillanti? Semplici passaggi per pulire il filtro della lavastoviglie

Operazione pulizia lavastoviglie. Quante volte, al solo pensiero di dover imbatterci nella pulizia del filtro, ci siamo detti, ma si rimando a domani e quel domani non arriva mai?!

In quest’articolo ti spiegherò come pulire il filtro della tua lavastoviglie per piatti brillanti e zero “puzze” che, spesso, si formano a causa di residui di cibo depositati sul fondo.

Alcune lavastoviglie più vecchie hanno filtri autopulenti, che sono simili agli tritarifiuti. Tuttavia, la maggior parte delle lavastoviglie moderne, hanno filtri per lavastoviglie manuali che devi rimuovere e pulire da solo.

Se non sei sicuro del tipo di filtro della tua lavastoviglie, controlla il manuale d’istruzione o sul sito Web del produttore.

La pulizia del filtro è un’operazione facile che aiuterà le prestazioni del tuo elettrodomestico.

Ecco tutto quello che devi sapere per pulire un filtro per lavastoviglie

Il filtro della lavastoviglie si trova sul fondo della lavastoviglie. Di solito è rotondo e si trova spesso in uno degli angoli posteriori della lavastoviglie o vicino alla base del braccio irroratore inferiore.

L’occorrente per la pulizia

Spazzolino morbido piccolo (come uno spazzolino da denti) Detersivo per i piatti

Passaggio 1: estrarre il rack inferiore

Stendete il cestello inferiore della vostra lavastoviglie. Se c’è uno schermo nella parte inferiore della lavastoviglie, rimuovi anche quello.

Passaggio 2: trova e rimuovi il filtro della lavastoviglie

Innanzitutto, dovrai individuare il filtro della lavastoviglie. Il filtro di solito si presenta come un cilindro con una maglia fine attorno ai lati.

Rimuovere il filtro della lavastoviglie è semplice. Basta ruotare per sbloccare il filtro (potrebbero esserci delle frecce che indicano in quale direzione girare), quindi tirarlo delicatamente verso l’alto ed estrarlo. A volte c’è un filtro piatto aggiuntivo che deve anche essere rimosso.

pulizia a mano Filtro lavastoviglie

Passaggio 3: lavare a mano

Lava a mano il filtro della lavastoviglie nel lavello della cucina. Se è abbastanza pulito, potrebbe essere necessario solo un rapido spruzzo con il rubinetto della cucina. Se è molto grossolano o incrostato di residui di cibo, lascialo in ammollo in acqua tiepida e sapone.

Usa una spazzola morbida per strofinare delicatamente l’interno e l’esterno del filtro per rimuovere tutte le particelle di cibo e gli accumuli. Evitare spazzole metalliche o strofinamenti ruvidi che potrebbero danneggiare i delicati filtri della lavastoviglie. Una volta pulito, sciacquare accuratamente il filtro con acqua.

Passaggio 4: torna in lavastoviglie

Riposiziona il filtro della lavastoviglie e ruotalo per bloccarlo. Se c’è uno schermo che deve essere rimontato, assicurati che sia serrato in posizione. In caso contrario, si corre il rischio che si sollevi e venga colpito dal braccio irroratore della lavastoviglie durante un ciclo.

Ma ogni quanto tempo è necessario pulire il filtro?

A seconda della frequenza con cui accendi la lavastoviglie, una volta al mese è una buona abitudine pulire il filtro della lavastoviglie.

Altri consigli per la pulizia della lavastoviglie

Mentre la lavastoviglie è vuota, prenditi qualche minuto per rinfrescare l’interno. I bordi interni, gli angoli e i cardini della lavastoviglie hanno sicuramente degli schizzi di cibo che devono essere rimossi. Inoltre, controlla gli armadi più vicini alla lavastoviglie.

Usa la stessa spazzola morbida per strofinare delicatamente via qualsiasi pasticcio bloccato e pulire la sporcizia con un panno.

Di tanto in tanto, la tua lavastoviglie avrà bisogno di una buona pulizia profonda. Segui le nostre istruzioni passo passo e i suggerimenti utili su come pulire una lavastoviglie.

La prima volta che pulisci il filtro potrebbe emanare cattivo odore, ma dopo alcune pulizie ripetute vedrai che pulire il filtro della lavastoviglie non è un grosso problema.

I tuoi piatti saranno puliti e la manutenzione della tua lavastoviglie la manterrà in funzione per gli anni a venire!