Pelle liscia e luminosa? Ti svelo il segreto delle star

La pelle del viso parla di noi, è il nostro specchio esteriore, ma anche interiore.

Se pensate a quante persone al giorno osservano il vostro viso…hai dormito poco? Il vostro fisico e quindi anche il viso ne risentirà, lo stesso se stai attraversando un periodo di stress.

Ci sono molti modi per purificare la pelle del nostro viso senza aggredirla e senza spendere tanti soldi in creme “miracolose”, uno di questi è lavare il viso con acqua frizzante.

L’alleato per il benessere del tuo viso? L’acqua frizzante

Si, hai capito bene, ho detto proprio acqua frizzante. Si tratta di un’abitudine che arriva dall’oriente e che è diventata recentemente popolare anche nel mondo occidentale grazie ai video condivisi sul social TikTok.

Ma è solo una tendenza virale oppure apporta realmente dei benefici?

L’uso dell’acqua gassata per la preparazione casalinga di maschere viso e altri prodotti di bellezza è attestato da lungo tempo in Paesi orientali come Giappone e Corea.

I vantaggi sono diversi. L’acqua frizzante ha un pH di 5.5, che è molto simile a quello della nostra pelle – diversamente dal pH dell’acqua di rubinetto, che è troppo acido e che può danneggiare lo strato più esterno della pelle, causando secchezza e irritazioni difficili da contrastare.

Ecco un altro effetto benefico per il nostro corpo

In più l’acqua frizzante agisce come un vasodilatatore, migliora l’afflusso di sangue alla pelle del viso. Questo fa sì che la carnagione sia più sana, più luminosa e più rosea.

Questa abitudine può essere quindi un ottimo modo per “risvegliare” la pelle al mattino dopo il riposo notturno. Non spaventarti se le prime volte la sensazione può sembrarci fastidiosa, ma lasciamo abituare la pelle e continuiamo con questa nuova abitudine.

Dobbiamo ricordare però che l’acqua frizzante che compriamo al supermercato è venduta solitamente in bottiglie e confezioni di plastica.

Adottare questa pratica di bellezza ogni giorno, pertanto, può trasformarsi in un’abitudine molto inquinante.