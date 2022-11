Prende fuoco bombola di una stufa: paura a Caggiano

Attimi di paura questa mattina a Caggiano in località Vico Lago, nel centro storico. Una bombola del gas di una stufa ha improvvisamente preso fuoco all’interno di una abitazione. Nell’appartamento erano presenti due anziane, due sorelle di 94 e 90 anni.

A fuoco bombola del gas: i soccorsi

È stato il primo cittadino, Modesto Lamattina, il primo ad intervenire. Sul posto i vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli uomini della locale protezione civile. Per fortuna il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. Non si registrano feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco

La bombola è stata portata in strada e messa in sicurezza. Fortunatamente le fiamme non si sono estese all’interno dell’appartamento. Tanta paura per le due ultranovantenni che però hanno già fatto rientro a casa.

Potrebbe essere stata una perdita del tubo del gas ad originare le fiamme.

Si ricorda che la bombola della stufa a gas deve essere sempre in buono stato di manutenIone. Essa va posizionata in maniera verticale, con la valvola in alto.

La sostituzione della bombola, inoltre, va fatta assolutamente solo quando la stufa è spenta e mai in prossimità di caminetti o fornelli accesi, poiché durante questa operazione potrebbe verificarsi qualche fuoriuscita di gas.