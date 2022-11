Efficientamento energetico, alla frazione Sicilì di Morigerati interventi all’edificio comunale

L’amministrazione comunale di Morigerati, guidata dal sindaco Vincenzina Prota, ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell’edificio comunale a Sicilì.

Un progetto di efficientamento energetico a Morigerati per risparmiare

Nello specifico, l’idea è quella di adibire l’edificio comunale a centro di aggregazione per anziani. Il progetto rientra nell’ambito della Legge 160 del 2019 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 che ha previsto l’assegnazione di contributi ai Comuni del territorio nazionale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo.

Il Comune di Morigerati, è risultato beneficiario di un contributo pari a € 50.000,00 che ha deciso di investire in efficientamento energetico, rientrando nella fascia di popolazione fino a 5000 abitanti. I Comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi, arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano integralmente già finanziati da altri soggetti.

Le finalità

La finalità del progetto viaggia anche nell’ottica di una inclusività rivolta alla terza età. Poichè l’amministrazione comunale di Morigerati, intende adibire l’edificio a centro per anziani. Nell’anziano risulta fondamentale l’importanza di una socialità piena ed appagante. Il centro di aggregazione al quale l’Ente punta, vuole essere un modo per contrastare l’isolamento che è una delle problematiche che affligge la società moderna.

Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione proprietà dell’Ente. Il settore dell’illuminazione pubblica assume ancora più valore oggi tenendo conto dell’aumento dell’energia elettrica.

L’efficientamento energetico previsto a Morigerati può apportare dei notevoli benefici in termini di riduzione di costi e consumi tramite una riqualificazione degli impianti e un miglioramento nella prestazione del servizio.

In questo modo, l’amministrazione comunale, punta ad una sostanziale riduzione dei costi di approvvigionamento delle fonti energetiche e anche alla maggiore sostenibilità ambientale.