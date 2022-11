Serre, spese di manutenzione a chi non provvede al decoro cimiteriale

Per garantire il decoro del cimitero cittadino, il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, ha invitato i concessionari, gli eredi e tutti gli aventi diritto agli spazi cimiteriali a garantire la massima manutenzione delle aree in concessione.

“Urge che si proceda quanto prima ad effettuare gli interventi necessari al ripristino delle normali condizioni di decoro come, ad esempio, la pulizia delle tombe, dei loculi e delle cappelle che versano in stato di abbandono o la rimozione dell’erba alta, dei cespugli e delle piccole alberature incolte nelle vicinanze di alcune lapidi” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

L’obiettivo è quello di far sì che i cittadini, laddove ce ne fosse bisogno ed urgenza, possano far fronte quanto prima alle condizioni di degrado delle aree che hanno in concessione.

“Il cimitero è il luogo in cui i nostri cari defunti riposano per l’eternità, è il luogo della memoria e della preghiera in cui noi tutti ci rechiamo per sentire ancora vicino chi non c’è più ed è irrispettoso e inaccettabile non averne cura.

Quindi in caso di inosservanza dell’avviso i concessionari saranno diffidati e si provvederà ad effettuare tutti gli interventi necessari a mantenere il decoro cimiteriale addebitando agli inadempienti le spese sostenute” ha spiegato Opramolla.