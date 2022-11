Da Sapri al grande successo: “Le chat per ribadirlo”, il libro di Nicola Pecora

Da Sapri al grande successo in TV e non solo. Stiamo parlando di Nicola Pecora, da tempo impegnato sulle scene televisive e ospite in salotti prestigiosi.

Autore, tra gli altri, della serie animata “Lampadino e caramella nel MagiRegno degli Zampa”, il primo e unico cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini anche se affetti da deficit sensoriali, vincitore del premio UNICEF e premio MOIGE.

Nicola Pecora e il suo primo libro, la genesi

Dopo i successi ottenuti in questi anni, Nicola Pecora, ha scritto il suo primo libro “Le chat per ribadirlo”, nato grazie alla collaborazione con Noemi Gherrero, attrice e conduttrice di Rai3.

La trama e il legame con Sapri terra d’origine dell’autore

L’idea del libro nasce dal reale scambio di messaggi avvenuto tra l’autore e la Gherrero dopo la visione di ogni puntata del programma televisivo da lei condotto “Le parole per dirlo” di cui Nicola ne è assiduo spettatore.

I capitoli sono quanti le puntate della prima stagione, uno scambio leggero, auto- ironico, profondo e attivo.

Un grande racconto colmo di considerazioni, esperienze che trovano, fondamentalmente, spazio tra le parole.

Il commento

“Le chat sono l’espediente per introdurre aneddoti, molti ambientati a Sapri, mia città d’origine- ci dice l’autore– ricordi, considerazioni e tante domande” .

La prefazione è affidata alla Gherrero che, al momento, sta anche collaborando con Nicola Pecora alla realizzazione di video e post per la promozione sul web.

La postfazione, invece, è di Massimo Nardini, regista e docente di cinematografia ospite, spesso, anche nei programmi di Gigi Marzullo.

“Ne è venuto fuori un testo carino molto apprezzato anche da Carlo D’Amicis autore del programma“- conclude l’autore.