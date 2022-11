Scuola negata a bambino valdianese. Il Tribunale: “Il bambino deve frequentare”

Il bambino del Vallo di Diano al quale, per vicende legate alla separazione in atto tra i suoi genitori, non era concesso andare a scuola, potrà finalmente , indossare il grembiule ormai pronto da due mesi ed entrare il classe.

Lo ha deciso il Tribunale dei minori di Potenza. La vicenda è balzata agli onori della cronaca due settimane fa.

Di quanto stava accadendo al bambino di 6 anni di un paese a nord del Vallo di Diano se ne è occupato anche l’Ufficio regionale.

I fatti e la decisione del Tribunale

Il piccolo è figlio di una coppia che si è separata, la mamma è andata a vivere in un paese diverso rispetto a quello del padre, quest’ultimo è stato denunciato e ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di ingresso nel suo paese di residenza.

Per questo motivo tramite il suo legale aveva diffidato la scuola a raccogliere l’iscrizione del figlio. La mamma è difesa dall’avvocato Elisabetta Giordano ed ha presentato denuncia ai carabinieri.

Ieri i militari dell’Arma hanno convocato la donna e il legale per dare comunicazione dell’apposito decreto emesso dal Tribunale di Potenza.

Una decisione arrivata anche grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, dall’assistente sociale del Comune.