Maltempo nel salernitano, evacuata casa di riposo

Piove sul Cilento. Si è spostato qui il maltempo ma per ora non si segnalano danni. Questa mattina, invece, le copiose piogge hanno provocato non pochi problemi nell’area nord della provincia di Salerno. Qui si è abbattuto un violento nubifragio. Uomini del vigili del fuoco costretti agli straordinari, con numerose richieste di intervento in particolare nell’agro-nocerino-sarnese e nella Valle dell’Irno. Presenti anche i reparti Speleo Alpino Fluviale.

Maltempo nel salernitano: gli interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno eseguito interventi in soccorso di una persona ma anche di svuotamento di cantine e locali interrati oltre che di rimozione di manufatti divelti. Non migliore la situazione maltempo nel pomeriggio.

L’evacuazione della casa di riposo

A causa dell’esondazione del fiume Solofrana si sono registrati diversi allagamenti che hanno imposto l’evacuazione di una casa di riposo di Roccapiemonte. Evacuati tutti i 33 occupanti, trasportati in una struttura organizzata dal sindaco.

“Alle ore 20:00 abbiamo effettuato 34 interventi di varia tipologia, 7 interventi in corso dalle squadre

di Mercato, Sarno, Nocera, sede centrale oltre una squadra inviata dal Comando di Benevento, ed

abbiamo circa 20 interventi in attesa di essere espletati”. Questo il bilancio del comando di Salerno dei Vigili del Fuoco, sull’ondata di maltempo in atto.