Torraca in festa: Peppe Vaiano spegne 100 candeline

Ha raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni Alessandro Giuseppe Vaiano, per tutti Peppe. Un compleanno unico nel suo genere che Peppe ha festeggiato questo pomeriggio a Torraca, presso il “Ristoro delle Monache” al Sant’Antonio Hotel, circondato dall’amore dei suoi familiari e dei suoi compaesani.

Chi è Giuseppe Vaiano

Torrachese di adozione, il neo centenario è arrivato da Nuzzo nel piccolo borgo cilentano nel 1940 per motivi di lavoro. E da allora non si è più spostato da Torraca.

Lucido e molto attivo, Peppe ha raccontato del suo arrivo nella meravigliosa comunità di Torraca per la realizzazione delle linee teleferiche ma dove poi ha deciso di rimanere e mettere su famiglia. Due matrimoni, cinque figli e diversi nipoti. Una famiglia numerosa che ha reso ancora più bella la vita di Peppe.

Il racconto

“Sono arrivato a Torraca all’età di 18 anni – ha affermato il centenario Peppe – e porto con me tantissimi bei ricordi di una vita intera vissuta qui. La mia famiglia mi ha sempre sistenuto ed aiutato. Ringrazio tutti i miei amici e compaesani che mi hanno accolto fin dal primo giorno”.

Un intero paese in festa per le 100 candeline di Peppe che per l’occasione è stato omaggiato anche con una targa dal Sindaco Francesco Bianco accompagnato dal vicesindaco Daniele Zicarelli e dal consigliere Andrea Mancuso.

“Faccio gli auguri al nostro nuovo centenario – ha affermato il Primo cittadino Bianco – Questo è il quarto centenario che festeggiamo a Torraca negli ultimi otto anni. Tutto questo conferma che il cilento è terra di centenari meravigliosi cone Alessandro Giuseppe Vaiano . Un uomo onesto, un grande lavoratore e soprattutto in ottima forma. Da parte dell’intera amministrazione l’augurio è di potere festeggiare altri 100 anni”.