Prezzi del carburante al ribasso. I dati

Buone notizie sul fronte dei prezzi del carburante. Benzina e diesel, infatti, stanno scendendo. Sorridono soprattutto quanti utilizzano il gasolio. Grazie ad uno scivolone sul fronte delle quotazioni internazionali, infatti, il diesel si segnala in ribasso. Alcuni distributori hanno ridotto fino ad un centesimo il prezzo del gasoloio. Steffetta Quotidiana rivela le tariffe adottate in media in questa settimana.

I prezzi del carburante questa settimana

La benzina self service è data a 1,684 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,686, pompe bianche 1,679), diesel a 1,866 euro/litro (-3, compagnie 1,867, pompe bianche 1,864). Benzina servito a 1,829 euro/litro (invariato, compagnie 1,872, pompe bianche 1,742), diesel a 2,007 euro/litro (-3, compagnie 2,049, pompe bianche 1,923).

Gpl servito a 0,773 euro/litro (-1, compagnie 0,780, pompe bianche 0,765), metano servito a 2,378 euro/kg (-39, compagnie 2,482, pompe bianche 2,294), Gnl 2,872 euro/kg (-5, compagnie 2,963 euro/kg, pompe bianche 2,807 euro/kg).

I costi per fare rifornimento in autostrada

Per le autostrade, invece, i costi come di consueto sono maggiori. benzina self service 1,793 euro/litro (servito 2,054), gasolio self service 1,962 euro/litro (servito 2,220), Gpl 0,864 euro/litro, metano 2,947 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.

Il calo dei prezzi del carburante rappresenta una buona notizia non soltanto per gli automobilisti ma soprattutto per autotrasportatori e aziende.