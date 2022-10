A Camerota lo Swiss Tourism Awards alla fiera di Lugano

Importantissimo riconoscimento per Camerota. Il centro cilentano trionfa al 19° Salone Internazionale del Turismo in Svizzera e vince lo Swiss Tourism Awards come ‘Perla del litorale cilentano immersa in un territorio naturalistico e storico senza eguali’. Il riconoscimento è stato consegnato dagli organizzatori ai responsabili dello stand del Comune di Camerota, nella giornata di oggi, domenica 30 ottobre.

Swiss Tourism Awards: il riconoscimento di Camerota

Camerota ha ottenuto il premio Swiss Tourism Awards riuscendo a superare decine di località turistiche presenti a Lugano con il proprio spazio espositivo e provenienti da ogni angolo del mondo come Uganda, Cile, Grecia, Malta, Bangladesh, Uruguay, Lapponia, Tanzania, Perù e Bolivia.

La fiera del turismo di Lugano

Il Salone Internazionale svizzero delle Vacanze si svolgerà fino al prossimo 1 novembre. Si colloca sul panorama internazionale come uno tra i più apprezzati eventi dedicati al turismo. Quest’anno raggiunge la 19° edizione. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per tutti gli amanti e appassionati di viaggio.

Sono tantissimi gli operatori che vi prendono parte, così come famiglie, giovani coppie ma anche studenti, single e over 65. Questa è l’occasione per cercare spunti e idee su località turistiche e strutture ricettive per le proprie vacanze.

In questo contesto si tiene anche lo Swuiss Tourism Awards, consegnato a Camerota.