Una piazza a Sicignano: un’opera attesa da 13 anni

Una nuova piazza in località Macchitelle – Piano San Vito, a Sicignano degli Alburni. Un’opera importante per il valore sociale che può avere un intervento del genere, ma non solo. Si tratta infatti di un lavoro atteso da anni.

Una piazza a Sicignano degli Alburni: un’attesa di 13 anni

Era il 2009 quando venne contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per realizzare il progetto, ma ad oggi il cantiere non aveva ancora aperto. Costo dei lavori 91mila euro, risorse che i cittadini di Sicignano degli Alburni pagavano pur senza avere mai visto la piazza portata a termine.

Il commento del sindaco

«Sono esattamente 13 anni che i cittadini pagano questa opera, che nel 2022 diventa realtà. Finalmente si realizza una Piazza verde in località Macchitelle – Piano San Vito, dove mancava un luogo di ritrovo per le famiglie, un luogo pubblico dove potersi incontrare, confrontare, giocare e crescere». Così il sindaco del centro alburnino, Giacomo Orco.

I lavori avviati ora a Sicignano degli Alburno ora sono relativi ad un primo lotto funzionale per la piazza con parcheggi, area libera e parco giochi.

«Realizziamo, dopo molti anni, il sogno di molte famiglie e di molti bambini della zona – ha proseguito il primo cittadino – Seguirò i lavori insieme alla ditta, al progettista e direttore dei lavori Franco Ciafone che ringraziamo e a tutti i cittadini del luogo, uno dei più popolosi dell’intero comune.

Un ringraziamento va all’Assessore Mario Parisi per la determinazione, la grinta e la concretezza di sempre».