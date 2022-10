Come comprare sterline d’oro guida: consigli, vantaggi, quotazioni

Tra i grandi classici in ambito di investimenti, c’è sicuramente quello di investire nell’oro. L’oro è un metallo prezioso che racchiude in sé un valore intrinseco pressoché immutabile. Di conseguenza, anche se il suo prezzo sui mercati può aumentare oppure diminuire di giorno in giorno, non può mai arrivare a zero. Quindi rappresenta un “porto sicuro” anche per i meno esperti che hanno iniziato da poco ad investire. Un modo alternativo ai classici lingotti d’oro è quello di comprare e vendere sterline d’oro. Queste monete vengono direttamente dalla Zecca reale inglese sono conosciute e ricercate in tutto il mondo. Le quotazioni sterlina oro oggi si aggirano intorno ai 400€, anche se si tratta di un valore mutevole non solo in base alle normali fluttuazioni di mercato, ma anche al contenuto in oro della moneta e al suo valore numismatico. Il valore numismatico è indicato con una lettera e può andare da C, comune, a R5, la più rara. Tra i fattori che influenzano questo fattore rientra, ad esempio, anche l’anno in cui la moneta è stata coniata.

Dove comprare sterlina d’oro: come fare, valori

Come già anticipato, il valore della sterlina d’oro dipende anche dal suo anno di coniatura. Le monete che hanno il maggior valore sono state coniate tra il 1817 e il 1820. All’epoca ebbero una bassa circolazione e su di esse è rappresentata l’immagine di San Giorgio a cavallo (che è più piccola rispetto a quella presente sulle altre monete). Di grande valore anche le monete coniate in Sudafrica nel 1924 oppure quelle coniate in Australia nel 1920 (che sono rarissime). Per comprare sterline oro ci sono due modi: recarsi in banca oppure online. Le sterline d’oro, infatti, possono essere comprate presso tutte le banche italiane su prenotazione. Per quanto riguarda gli acquisti online, bisogna stare attenti a rivolgersi a enti autorizzati che non vendano monete contraffatte. Le monete false possono essere riconosciute o dal peso (generalmente inferiore) o dallo spessore (solitamente maggiore).

Investire in sterline d’oro: vantaggi, la storia

Il primo vantaggio di investire in sterline d’oro è quello che riguarda proprio il valore intrinseco dell’oro. Anche chi è entrato da poco nel mondo degli investimenti, oppure non vuole fare un investimento azzardato, può ottenere dei guadagni dalle sterline. Il secondo vantaggio è successivo alla legge n°7 del 2000. Questa legge ha infatti tolto l’IVA dall’acquisto e dalla vendita delle monete in oro. In questo modo, quando le si vendono, non si perde il valore speso per il pagamento dell’IVA. Per quanto riguarda le imposte da pagare allo stato, le tasse vanno versate al fisco solamente quando si realizza un plusvalore successivamente alla vendita delle sterline. L’imposta da pagare è del 26% sul valore di guadagno realizzato. Nel caso in cui non si sia più in possesso delle fatture che attestino l’acquisto, lo stato calcola un plusvalore forfettario del 25% su cui applicare l’imposta. Il minusvalore, invece, può essere recuperato grazie alla dichiarazione dei redditi. Le sterline sono facili da trasportare e possono essere tenute anche in casa.